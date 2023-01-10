Новости часа: туристы из РФ, застрявшие в Джамнагаре из-за "минирования", вылетели в Гоа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туристы из РФ, застрявшие в Джамнагаре из-за "минирования", вылетели в Гоа. Об этом сообщил перевозчик.

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Один из пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил Минздрав РФ.