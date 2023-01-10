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Новости

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Происшествия

Новости часа: туристы из РФ, застрявшие в Джамнагаре из-за "минирования", вылетели в Гоа

Новости часа: туристы из РФ, застрявшие в Джамнагаре из-за "минирования", вылетели в Гоа

Росгвардейцы обнаружили тайник с минами и гранатами в Запорожской области

Самолет из Москвы сел в индийском Гуджарате из-за сообщения о бомбе

СК возбудил уголовное дело после ЧП с самолетом в Норильске

Новости регионов: багаж вывалился из самолета во время полета из Якутии в Магадан

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Норильска

Летевший из Москвы в Гоа самолет сел в штате Гуджарат после сообщения о мине

Российское посольство держит связь с властями Индии после инцидента с самолетом Azur Air

Посольство РФ поддерживает связь с властями Индии по поводу инцидента с самолетом Azur Air

Новости часа: ВСУ обстреляли центр Васильевки в Запорожской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туристы из РФ, застрявшие в Джамнагаре из-за "минирования", вылетели в Гоа. Об этом сообщил перевозчик.

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Один из пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил Минздрав РФ.

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