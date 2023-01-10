09:15Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ЧП с самолетом в Норильске
Самолет авиакомпании "Норд Стар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На борту были 116 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Людей эвакуировали и пока разместили в здании аэропорта.
Как уточнили в СК, лайнер уже осмотрели – повреждений нет. В связи с ЧП возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.