СК возбудил уголовное дело после ЧП с самолетом в Норильске

Самолет авиакомпании "Норд Стар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту были 116 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Людей эвакуировали и пока разместили в здании аэропорта.

Как уточнили в СК, лайнер уже осмотрели – повреждений нет. В связи с ЧП возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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