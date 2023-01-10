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Происшествия

Новости регионов: багаж вывалился из самолета во время полета из Якутии в Магадан

Новости регионов: багаж вывалился из самолета во время полета из Якутии в Магадан

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Люк грузового отсека открылся у пассажирского самолета, летевшего из Якутии в Магадан, при этом часть багажа выпала. В это время лайнер находился на высоте до трех километров. Пострадавших в результате произошедшей разгерметизации люка нет. Самолет вернулся обратно в аэропорт вылета. Пассажиров разместили в гостинице. В причинах инцидента разбирается региональный следственный комитет.

В Калининграде компания "Аэрофлот" продавала билеты на уже улетевший рейс. Об этом заявили пассажиры, оставшиеся из-за этого в аэропорту. По их мнению, путаница произошла из-за задержки вылета. Борт должен был отбыть в Шереметьево в 9 января после обеда, но вылет отложили сразу на восемь часов. Информацию об этом загрузили в систему бронирования, продажа билетов возобновилась. Однако самолет улетел раньше, но остановить продажу не успели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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