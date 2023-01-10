Летевший из Москвы в Гоа самолет сел в штате Гуджарат после сообщения о мине

Российские туристы вместо курорта в Гоа оказались на военном аэродроме в штате Гуджарат. По словам одного из очевидцев, они не долетели до пункта назначения из-за угрозы взрыва на борту, а всем пассажирам пришлось пройти долгий досмотр.

Среди них оказался актер Оскар Кучера. Он рассказал, что вылет задержали на 17,5 часа.

Экстренная посадка могла быть связана с тем, что багажа оказалось больше, чем пассажиров. Авиапроисшествие компания-перевозчик пока не комментирует.

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