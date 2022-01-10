Прокуратура утвердила обвинение по делу семьи Баталова

10 января, 19:30
Прокуратура признала вину фигурантов дела о наследстве Баталова. Речь об актрисе Наталье Дрожжиной, ее муже Михаиле Цивине и нотариусе Дмитрии Бублии. Супругам вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Бублий обвинен в пособничестве и превышении полномочий.
По данным следствия, Дрожжина и Цивин под предлогом помощи вдове и дочери актера Алексея Баталова собрали информацию об их недвижимости и деньгах и обманом заставили подписать доверенность на перевод средств. А в сотрудничестве с нотариусом еще и провернули незаконную сделку с их квартирами.
Рассматривать дело будет Замоскворецкий суд, материалы поступят туда в ближайшие дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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