Авиакомпания Red Wings прокомментировала инцидент в аэропорту Белгорода

10 января самолет, следовавший из Москвы в Белгород, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Белгорода. Причины инцидента будут выяснять специалисты.

Одна из версий – шасси слишком поздно коснулись земли и борт не успели затормозить, он проехал еще 40 метров. В итоге никто не пострадал, заявили в авиакомпании Red Wings.

"Выяснением причин происшествия занимается комиссия Росавиации, в работе которой принимают участие сотрудники авиакомпании Red Wings. При выкатывании никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", – пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.