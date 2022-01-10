Курорт "Эльбрус" работает в штатном режиме после пожара на канатной дороге

Курорт "Эльбрус" почти полностью вернулся к работе после пожара на канатной дороге. В ночь на 10 января на поляне Азау загорелся ангар, где хранятся запасные кабинки. Огонь охватил около 300 квадратных метров.

Никто не пострадал, но самое помещение довольно сильно выгорело. Как сообщили в администрации курорта, все подъемники сейчас действуют, гостей ждут. Однако офис курорта все же работает с некоторыми ограничениями: пока нельзя оформить льготные билеты и возврат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.