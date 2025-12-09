Таиланд нанес авиаудар по городу Самронг в Камбодже. Были использованы истребители F-16, в результате разрушены несколько зданий и объектов инфраструктуры. Эскалация на границе произошла в минувшие выходные.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди одержал победу в спонтанном соревновании по подтягиваниям. 71-летний глава ведомства сделал 20 подтягиваний в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана, обойдя министра транспорта Шона Даффи, показавшего 10 повторений, и его дочь.

