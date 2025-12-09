Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 12:15

Происшествия

Новости регионов: поезд "Адлер – Петербург" столкнулся с автомобилем в Ростовской области

Новости регионов: поезд "Адлер – Петербург" столкнулся с автомобилем в Ростовской области

Новости регионов: один человек погиб в аварии с автобусом в Красноярском крае

Таксисты не поделили дорогу около жилого комплекса "Зиларт" в Москве

Легковушка и грузовик загорелись недалеко от "Москва-Сити"

Три автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве

Маршрутка врезалась в стоящий у обочины автокран в Ленобласти

Новости мира: слонов задействовали для разбора завалов в Индонезии

Спасатели эвакуировали около сотни человек при пожаре в Москве

В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5

Автомобиль перевернулся на Ленинском проспекте в Москве

Поезд "Адлер – Петербург" столкнулся с автомобилем на переезде в Ростовской области. Машина выехала на пути прямо перед составом. Машинист начал экстренное торможение, но удара избежать не удалось.

17-летнего водителя задержали в Саратове за гонки с полицией на улицах города. Во время погони водитель проехал перекресток на красный свет, а потом чуть не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Только оказавшись в тупике, он остановил машину. Молодой человек попытался убежать, но его задержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоИван Евдокимов

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика