Новости регионов: поезд "Адлер – Петербург" столкнулся с автомобилем в Ростовской области

Поезд "Адлер – Петербург" столкнулся с автомобилем на переезде в Ростовской области. Машина выехала на пути прямо перед составом. Машинист начал экстренное торможение, но удара избежать не удалось.

17-летнего водителя задержали в Саратове за гонки с полицией на улицах города. Во время погони водитель проехал перекресток на красный свет, а потом чуть не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Только оказавшись в тупике, он остановил машину. Молодой человек попытался убежать, но его задержали.

