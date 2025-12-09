Новости регионов: один человек погиб в аварии с автобусом в Красноярском крае

Один человек погиб в аварии с автобусом в Красноярском крае, еще 13 пострадали. Как сообщило региональное МВД, 22-летняя девушка-водитель автомобиля Volkswagen выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Mercedes. 25-летний пассажир легковушки получил смертельные травмы.

Почти 700 человек эвакуировали из педагогического колледжа в Новосибирске из-за пожара. Возгорание произошло на третьем этаже и перекинулось на крышу. По предварительным данным Следственного комитета, причиной могло стать замыкание проводки.

Мощный снежный циклон накрыл Камчатку. Он пришел со стороны Охотского моря. Из-за сильнейших снегопадов движение практически парализовано. Жителей Петропавловска-Камчатского перевели на дистанционный режим работы.

