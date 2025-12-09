Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 07:15

Происшествия

В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5

В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5

Автомобиль перевернулся на Ленинском проспекте в Москве

"Московский патруль": блогер из Саратова перекрыла кислород собственному ребенку

"Московский патруль": в столице домработница украла коллекционные монеты у ветерана

"Московский патруль": меру пресечения избрали обвиняемому в убийстве соседей в Котельниках

"Московский патруль": правоохранители в Подмосковье изъяли оборудование мошенников

СМИ сообщили от отравлении пассажиров на авиарейсе Шанхай – Москва

Автомобиль загорелся на Сущевском Валу в Москве

Уголовное дело возбуждено после смерти пациентки в московской клинике

Новости регионов: снегопад не заставил туристов отказаться от отдыха на курорте Шерегеш

В Японии произошло сильное землетрясение. По данным метеорологов, магнитуда подземных толчков составила 7,5. Эпицентр находился на восточном побережье страны в Тихом океане.

Сообщается о 30 пострадавших, а в нескольких префектурах объявили угрозу цунами с волнами высотой до 3 метров. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, жалоб или обращений от российских граждан в связи с землетрясением не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика