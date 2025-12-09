В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5

В Японии произошло сильное землетрясение. По данным метеорологов, магнитуда подземных толчков составила 7,5. Эпицентр находился на восточном побережье страны в Тихом океане.

Сообщается о 30 пострадавших, а в нескольких префектурах объявили угрозу цунами с волнами высотой до 3 метров. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, жалоб или обращений от российских граждан в связи с землетрясением не поступало.

