09 декабря, 09:45Происшествия
ФСБ РФ пресекла работу call-центров, работавших на экс-министра обороны Грузии Кезерашвили
ФСБ накрыла в России сеть call-центров, которые работали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. В результате спецоперации силовики задержали 11 руководителей и сотрудников офисов в РФ. Они занимались мошенничеством.
От деятельности call-центров пострадали около 100 тысяч человек из 50 государств. Доходы преступной организации достигали одного миллиона долларов в день.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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