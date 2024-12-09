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09 декабря, 09:45

Происшествия

ФСБ РФ пресекла работу call-центров, работавших на экс-министра обороны Грузии Кезерашвили

ФСБ РФ пресекла работу call-центров, работавших на экс-министра обороны Грузии Кезерашвили

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ФСБ накрыла в России сеть call-центров, которые работали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. В результате спецоперации силовики задержали 11 руководителей и сотрудников офисов в РФ. Они занимались мошенничеством.

От деятельности call-центров пострадали около 100 тысяч человек из 50 государств. Доходы преступной организации достигали одного миллиона долларов в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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