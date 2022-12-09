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Новости

09 декабря, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Новости часа: два человека пострадали в результате обрушения части дома в Рязани

Две квартиры пострадали после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани

Два человека пострадали после обрушения части дома в Рязани

Следователи начали опрашивать сотрудников ТЦ "Мега Химки" и мастеров, проводивших ремонт

Следователи начали работу на месте пожара в ТЦ "Мега Химки"

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Новости часа: мэр Донецка сообщил, что обстрел гостиницы "Дружба" велся из тяжелого орудия

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Восстановительные работы в "Мега Химки" планируют начать 10 декабря. По мнению следователей, к сильнейшему пожару в OBI привели небезопасные сварочные работы. Гипермаркет выгорел практически полностью. Ущерб может составить миллиарды рублей.

Два человека пострадали после обрушения части дома в Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он находился на месте происшествия. ЧП произошло в двухэтажном жилом доме, там рухнули перекрытия. На месте работали экстренные службы и спецтехника.

Спецоперация могла бы начаться и раньше, но Россия рассчитывала договориться в рамках Минских соглашений. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Также президент отметил, что прозвучавшее заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях его разочаровало, ведь возникает вопрос доверия, которое и так почти "на нуле".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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