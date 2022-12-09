Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Восстановительные работы в "Мега Химки" планируют начать 10 декабря. По мнению следователей, к сильнейшему пожару в OBI привели небезопасные сварочные работы. Гипермаркет выгорел практически полностью. Ущерб может составить миллиарды рублей.



Два человека пострадали после обрушения части дома в Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он находился на месте происшествия. ЧП произошло в двухэтажном жилом доме, там рухнули перекрытия. На месте работали экстренные службы и спецтехника.

Спецоперация могла бы начаться и раньше, но Россия рассчитывала договориться в рамках Минских соглашений. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Также президент отметил, что прозвучавшее заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях его разочаровало, ведь возникает вопрос доверия, которое и так почти "на нуле".

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