Новости часа: два человека пострадали в результате обрушения части дома в Рязани

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека пострадали в результате обрушения части дома в Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Президент ОКР Станислав Поздняков после саммита МОК выразил уверенность в допуске россиян к квалификации ОИ.

Появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления авиасообщения. Об этом сообщил глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.