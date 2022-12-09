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Новости

09 декабря, 19:35

Спорт

Новости часа: два человека пострадали в результате обрушения части дома в Рязани

Новости часа: два человека пострадали в результате обрушения части дома в Рязани

Две квартиры пострадали после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани

Два человека пострадали после обрушения части дома в Рязани

Следователи начали опрашивать сотрудников ТЦ "Мега Химки" и мастеров, проводивших ремонт

Следователи начали работу на месте пожара в ТЦ "Мега Химки"

Москвичам рассказали о текущем состоянии ТЦ "Мега Химки"

Эксперт рассказал о мерах, которые позволяют избежать пожаров на складах

Новости часа: мэр Донецка сообщил, что обстрел гостиницы "Дружба" велся из тяжелого орудия

СК возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в ТЦ "Мега Химки"

ВСУ атаковали два вуза Донецка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека пострадали в результате обрушения части дома в Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Президент ОКР Станислав Поздняков после саммита МОК выразил уверенность в допуске россиян к квалификации ОИ.

Появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления авиасообщения. Об этом сообщил глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

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