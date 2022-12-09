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Новости

09 декабря, 19:15

Происшествия

Следователи начали опрашивать сотрудников ТЦ "Мега Химки" и мастеров, проводивших ремонт

Следователи начали опрашивать сотрудников ТЦ "Мега Химки" и мастеров, проводивших ремонт

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Крупный пожар произошел в магазине OBI около ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. СК возбудил уголовное дело. По завершении осмотра сгоревшего помещения следователи назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, пожарно-техническую и судебно-оценочную.

На данный момент следователи работают с сотрудниками ТЦ "Мега Химки" и мастерами, проводившими сварочные работы. По одной из версий, к пожару в OBI привели небезопасные сварочные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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