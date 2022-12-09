Следователи начали работу на месте пожара в ТЦ "Мега Химки"

Крупный пожар произошел в магазине OBI около ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. Страховщики назвали предварительный ущерб от возгорания. Они оценили его в сумму от 20 до 30 миллиардов рублей.

СК возбудил уголовное дело по факту крупного пожара. По завершении осмотра сгоревшего помещения следователи назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, пожарно-техническую и судебно-оценочную.

На данный момент следователи работают с сотрудниками ТЦ "Мега Химки" и мастерами, проводившими сварочные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.