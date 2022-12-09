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Новости

09 декабря, 17:15

Происшествия

Москвичам рассказали о текущем состоянии ТЦ "Мега Химки"

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Пожар возник в двухэтажном здании у станции МЦК "Владыкино"

Крупный пожар произошел в магазине OBI около ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. Первоначальная площадь возгорания составила 250 квадратных метров, но пламя быстро охватило здание. В итоге пожар удалось локализовать на площади размером в семь тысяч квадратных метров.

Как ранее сообщалось, в ТЦ сработали системы противопожарной безопасности. Благодаря этому огонь не распространился дальше по зданию. Центральный корпус ТЦ "Мега Химки" не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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