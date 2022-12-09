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Новости

09 декабря, 16:30

Общество

Новости часа: мэр Донецка сообщил, что обстрел гостиницы "Дружба" велся из тяжелого орудия

Новости часа: мэр Донецка сообщил, что обстрел гостиницы "Дружба" велся из тяжелого орудия

СК возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в ТЦ "Мега Химки"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Донецка сообщил, что обстрел гостиницы "Дружба" велся из тяжелого орудия. Этот вид оружия предоставили страны НАТО.

Семье погибшего в пожаре в ТЦ в Химках окажут необходимую поддержку. Об этом сообщила администрация города.

В Подмосковье около 1,7 тысячи детей-сирот обрели семью с начала 2022 года. Такие данные опубликовали в Минсоцразвития области.

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