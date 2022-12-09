09 декабря, 16:30Общество
Новости часа: мэр Донецка сообщил, что обстрел гостиницы "Дружба" велся из тяжелого орудия
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Донецка сообщил, что обстрел гостиницы "Дружба" велся из тяжелого орудия. Этот вид оружия предоставили страны НАТО.
Семье погибшего в пожаре в ТЦ в Химках окажут необходимую поддержку. Об этом сообщила администрация города.
В Подмосковье около 1,7 тысячи детей-сирот обрели семью с начала 2022 года. Такие данные опубликовали в Минсоцразвития области.