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Новости

09 декабря, 16:15

Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в ТЦ "Мега Химки"

СК возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в ТЦ "Мега Химки"

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Крупный пожар произошел в магазине OBI около ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. Страховщики назвали предварительный ущерб от возгорания. Они оценили его на сумму от 20 до 30 миллиардов рублей.

СК возбудил уголовное дело по факту крупного пожара: по завершении осмотра сгоревшего помещения следователи назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, пожарно-техническую и судебно-оценочную. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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