09 декабря, 16:15Происшествия
ВСУ атаковали два вуза Донецка
Очередной удар по Донецку со стороны Украины пришелся на два городских вуза. На кадрах видно, что осталось от одного из корпусов Университета торговли. Также прямым попаданием снаряда повреждено здание гостиницы в центре города. Об этом сообщили местные власти.
Под обстрел также попали район студенческого городка и парк. Есть повреждения жилого фонда. По предварительным данным, ВСУ выпустили по центральным районам Донецка около 10 ракет из РСЗО "Град".