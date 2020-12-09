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09 декабря, 16:15

Происшествия

ВСУ атаковали два вуза Донецка

ВСУ атаковали два вуза Донецка

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Очередной удар по Донецку со стороны Украины пришелся на два городских вуза. На кадрах видно, что осталось от одного из корпусов Университета торговли. Также прямым попаданием снаряда повреждено здание гостиницы в центре города. Об этом сообщили местные власти.

Под обстрел также попали район студенческого городка и парк. Есть повреждения жилого фонда. По предварительным данным, ВСУ выпустили по центральным районам Донецка около 10 ракет из РСЗО "Град".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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