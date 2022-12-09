Новости часа: доля загрязняющих веществ в Москве не превысила норму после пожара в Химках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доля загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает норму после пожара в Химках. Об этом сообщил "Мосэкомониторинг".

Запад превратил Украину в колонию и использует ее как таран против России. Об этом заявил Владимир Путин..

Обмен россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер не является шагом в сторону выхода из кризиса между Россией и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.