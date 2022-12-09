Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:00

Политика

Новости часа: доля загрязняющих веществ в Москве не превысила норму после пожара в Химках

Новости часа: доля загрязняющих веществ в Москве не превысила норму после пожара в Химках

Доля загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превысила норму после пожара в Химках

Специалист рассказал, какие меры безопасности должны учитываться в строительных магазинах

Страховые компании посчитали ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки"

OBI окажет поддержку семье погибшего во время пожара в Химках

Новости часа: открытое горение в ТЦ "Мега Химки" ликвидировано

Пожар в ТЦ "Мега Химки" начался из-за сварочных работ – СК РФ

Сотрудники сгоревшего магазина OBI будут переведены на другие точки сети

Эксперт по пожарной безопасности прокомментировал ситуацию в ТЦ "Мега Химки"

МЧС оценило работу пожарных при тушении гипермаркета OBI

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доля загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает норму после пожара в Химках. Об этом сообщил "Мосэкомониторинг".

Запад превратил Украину в колонию и использует ее как таран против России. Об этом заявил Владимир Путин..

Обмен россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер не является шагом в сторону выхода из кризиса между Россией и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
происшествияпожарэкологиявластьполитикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика