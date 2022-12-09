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Новости часа: доля загрязняющих веществ в Москве не превысила норму после пожара в Химках
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доля загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает норму после пожара в Химках. Об этом сообщил "Мосэкомониторинг".
Запад превратил Украину в колонию и использует ее как таран против России. Об этом заявил Владимир Путин..
Обмен россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер не является шагом в сторону выхода из кризиса между Россией и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.