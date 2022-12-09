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Происшествия

Пожарные локализовали огонь в гипермаркете OBI в Химках на площади 7 тыс "квадратов"

Пожарные локализовали огонь в гипермаркете OBI в Химках на площади 7 тыс "квадратов"

Охранник гипермаркета в ТЦ "Мега Химки" погиб из-за упавшей конструкции горящего здания

Эксперт рассказал, какой вред может быть нанесен окружающей среде после пожара в OBI

Экологи зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в Химках

Почти 50 нарушений выявили при последней проверке в OBI в Химках

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От горящего гипермаркета OBI в Химках остались несущие конструкции каркаса

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Экстренные службы рассказали детали взрыва в ТЦ "Мега Химки"

В Химках продолжают тушить пожар в гипермаркет OBI в торговом центре "Мега". В результате происшествия погиб работник центра.

Как сообщили в МЧС, пожар удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров. ЧП произошло около 06:00. Очевидцы рассказали, что услышали несколько мощных взрывов, после это строение стало просто разваливаться. В данный момент от гипермаркета остались только несущие конструкции каркаса.

Экологи уже зафиксировали в районе, где произошел пожар, повышенную концентрацию фенола. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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