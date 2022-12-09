Пожарные локализовали огонь в гипермаркете OBI в Химках на площади 7 тыс "квадратов"

В Химках продолжают тушить пожар в гипермаркет OBI в торговом центре "Мега". В результате происшествия погиб работник центра.

Как сообщили в МЧС, пожар удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров. ЧП произошло около 06:00. Очевидцы рассказали, что услышали несколько мощных взрывов, после это строение стало просто разваливаться. В данный момент от гипермаркета остались только несущие конструкции каркаса.

Экологи уже зафиксировали в районе, где произошел пожар, повышенную концентрацию фенола. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.