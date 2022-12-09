Эксперт рассказал, какой вред может быть нанесен окружающей среде после пожара в OBI

В гипермаркете OBI, который находится в торговом центре "Мега Химки", утром 9 декабря произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено, от него остались лишь конструкции. Пожар удалось локализовать на площади семи тысяч квадратных метров в 08:25.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А экологи зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара.

Первый заместитель председателя Центрального совета "Всероссийского общества охраны природы" Элмурод Расулмухамедо рассказал, какой вред может быть нанесен окружающей среде и людям после выделения токсичных веществ. Он также сообщил, на кокой площади могут распространится эти токсичные продукты горения.

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