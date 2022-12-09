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Происшествия

Экологи зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в Химках

Экологи зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в Химках

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В торговом центре "Мега" в подмосковных Химках произошел пожар, его площадь составила семь тысяч квадратных метров. В ЧП погиб охранник гипермаркета, ему на голову упала конструкция.

Тем временем экологи зафиксировали в районе, где находится эпицентр горения, повышенную концентрацию фенола. Специалисты продолжают проводить исследования качества воздуха в зоне влияния последствий пожара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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