Экологи зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в Химках

В торговом центре "Мега" в подмосковных Химках произошел пожар, его площадь составила семь тысяч квадратных метров. В ЧП погиб охранник гипермаркета, ему на голову упала конструкция.

Тем временем экологи зафиксировали в районе, где находится эпицентр горения, повышенную концентрацию фенола. Специалисты продолжают проводить исследования качества воздуха в зоне влияния последствий пожара.

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