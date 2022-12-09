Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI, который расположен в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На данный момент пожар удалось локализовать на площади семи тысяч квадратных метров. От магазина остались только несущие конструкции, он оказался почти полностью разрушен. При этом пожар не перешел на остальную часть торгового центра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.