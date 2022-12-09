Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:15

Происшествия

Появились кадры взрыва в ТЦ "Мега Химки"

Появились кадры взрыва в ТЦ "Мега Химки"

Новости регионов: "Газель" провалилась в замерзшую реку в Башкирии

Экстренные службы рассказали детали взрыва в ТЦ "Мега Химки"

Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"

Пожар произошел в ТЦ "Мега Химки"

Два человека погибли после обстрела ВСУ по Донецку

Автомобиль протаранил ограждение и опрокинулся на бок на Звенигородской эстакаде

"Рейд 112": ДТП с участием трех автомобилей произошло на Новоясеневском шоссе

"Московский патруль": жительницу Одинцова обманули в микрофинансовой организации

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры с ребенком

В Сети появились кадры взрыва в торговом центре "Мега Химки". Пожар в здании начался примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Около 07:00 возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Тогда к месту происшествия выехала дополнительная помощь из Москвы.

Позже стало известно, что в гипермаркете OBI произошло обрушение на площади пяти тысяч квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек. В экстренных службах также рассказали, что от здания остались только несущие конструкции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоНикита ПименовАнастасия БородинаАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика