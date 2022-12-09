Новости регионов: "Газель" провалилась в замерзшую реку в Башкирии

В Башкирии в замерзшую реку провалилась грузовая "Газель". Водитель попытался проехать по ледовой переправе, но на середине пути лед треснул, и задняя часть машины ушла в воду. Погибших и пострадавших нет, сообщило местное МЧС. Мужчине удалось выбраться самостоятельно и добраться до берега.

Ограбление в стиле голливудских фильмов попытались совершить в Санкт-Петербурге. Мужчина зашел в офис банка, достал нож и начал угрожать кассиру, требуя деньги, однако после что-то пошло не так. Сейф оказался автоматическим. Сотрудник нажал на кнопку, но тот открылся не сразу. Все это время кассир оборонялся собственным креслом. Когда же ящик выдвинулся, злоумышленник, не глядя, схватил лежащие там деньги и сбежал, но добыча его разочаровала. Из полученной пачки настоящими были только четыре тысячи рублей, остальное, как рассказал работник банка, было муляжом.

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