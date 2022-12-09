Экстренные службы рассказали детали взрыва в ТЦ "Мега Химки"

Взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI. Как сообщили экстренные службы, взорвались банки с краской и аэрозоли. По их словам, обрушение в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" произошло на площади пять тысяч квадратных метров.

Из-за возгорания в гипермаркете на 23-м километре Ленинградского шоссе временно изменен маршрут автобуса № 959. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.