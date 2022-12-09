Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"

Пожар произошел в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в Москве. По предварительным данным, возгорание началось в гипермаркете OBI, он полностью сгорел. Площадь пожара выросла до семи тысяч квадратных метров.

В пресс-службе МЧС заявили, что к тушению привлечены 30 человек и девять единиц техники. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. Уже началось обрушение кровли здания. Авиация МЧС России готова вылететь на тушение пожара

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.