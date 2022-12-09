Два человека погибли после обстрела ВСУ по Донецку

Российские следователи зафиксировали последствия нового обстрела Донецка украинской стороной. В Куйбышевском районе города погибли два горожанина.

По словам местных жителей, двое мужчин шли по улице Василия Исакова, когда рядом с ними разорвался снаряд, а потом прилетел и второй. Обстрел Донецка продолжался весь день. В половине районов города были перебои со светом.

Всего за сутки украинская сторона более 40 раз открывала огонь по территории ДНР. ВСУ выпустили почти 200 боеприпасов из HIMARS и "Градов". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.