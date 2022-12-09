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Два человека погибли после обстрела ВСУ по Донецку

Два человека погибли после обстрела ВСУ по Донецку

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ВСУ 41 раз обстреляли населенные пункты ДНР в течение 7 декабря

Российские следователи зафиксировали последствия нового обстрела Донецка украинской стороной. В Куйбышевском районе города погибли два горожанина.

По словам местных жителей, двое мужчин шли по улице Василия Исакова, когда рядом с ними разорвался снаряд, а потом прилетел и второй. Обстрел Донецка продолжался весь день. В половине районов города были перебои со светом.

Всего за сутки украинская сторона более 40 раз открывала огонь по территории ДНР. ВСУ выпустили почти 200 боеприпасов из HIMARS и "Градов". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
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