Власти Москвы выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в МФЦ

Власти Москвы выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших во время стрельбы в МФЦ "Рязанский" и по 500 тысяч рублей – пострадавшим.

Стрельбу в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице 7 декабря открыл 45-летний житель столицы. Сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции обезвредил и задержал злоумышленника. Георгия Домолаева представят к государственной награде.

В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. Ребенку провели успешную операцию.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

Стрелявшему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, во время происшествия мужчина находился в невменяемом состоянии. На допросе задержанный говорил про пандемию и мировой заговор.