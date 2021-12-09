В ЖК Green Park на северо-востоке столицы кипятком залило несколько этажей

В ЖК Green Park на северо-востоке Москвы кипяток из прорвавшейся трубы залил несколько этажей.

Также в воде оказались шахта лифта и кладовые. По словам жителей, это далеко не первая авария.

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