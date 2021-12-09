В Одинцове из-за аварии жители остались без воды

Несколько дней жителям микрорайона Сколково в Одинцове пришлось жить без воды. Из-за аварии на водозаборном узле без горячей и холодной воды остался один из жилых комплексов и корпус школы.

Жители выстраиваются в очереди за привозной водой, которую доставляют пожарные. Некоторые жители сообщают, что приносят снег с улицы и используют талую воду.

В управляющей компании ЖК "Сколковский" рассказали, что авария произошла в следствии выхода из строя насоса подающий воду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.