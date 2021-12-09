Пресненский суд столицы изберет меру пресечения, устроившему стрельбу в МФЦ

Пресненский суд столицы изберет меру пресечения Сергею Глазову, устроившему стрельбу в МФЦ Рязанского района. Стрельбу в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице 7 декабря открыл 45-летний житель столицы.

В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка

В Роспотребнадзоре подсчитали, что новые значимые мутации ковида появляются примерно раз в полгода.

На смену снегопаду в Москву пришли январские морозы. В четверг, 8 декабря, в столице ожидается 10 градусов мороза.