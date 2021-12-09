В Новосибирской области загорелся промышленный склад

В Новосибирской области в Краснообске загорелся промышленный склад. Видео выложили в соцсетях.

Информацию о пожаре в промзоне подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.