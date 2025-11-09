Форма поиска по сайту

09 ноября, 15:15

Происшествия

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Москве

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Москве

Прокуратура Северного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП на Международном шоссе. По предварительным данным, ночью 9 ноября водитель автомобиля Lamborghini Urus не справился с управлением, совершил наезд на препятствие.

В результате аварии двое мужчин погибли на месте. Еще два человека были госпитализированы с травмами. На автомобиле числилось 586 неоплаченных штрафов на сумму более 1 миллиона рублей, большинство из которых были за превышение скорости. Ход процессуальной проверки находится на контроле в прокуратуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожаргородвидеоДарья Тащина

