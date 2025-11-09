Водитель такси присвоил рюкзак пассажира с деньгами и документами

Поездка в такси бизнес-класса обошлась пассажиру более чем в 1 миллион рублей. По словам потерпевшего, водитель автомобиля Mercedes присвоил его рюкзак с крупной суммой наличных, ноутбуком и паспортами.

После завершения поездки водитель перестал выходить на связь. Как сообщает потерпевший, служба поддержки агрегатора такси не оказала ему помощи в решении данной ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.