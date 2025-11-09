Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 ноября, 12:15

Происшествия

Новости регионов: двое сотрудников оказались под лавиной на Камчатке

Шесть человек заразились ботулизмом в Москве

Сгоревший в Москве Lamborghini Urus принадлежал криптобизнесмену Алексею Долгих

Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Ленинградской области

Автомобиль сгорел на эстакаде в подмосковных Химках

Блогер Мусаэлян снимал интимные свидания без согласия девушек

Новости регионов: сильная метель накрыла Новосибирск

Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания на речном трамвае

Новости мира: мощный пожар вспыхнул на парфюмерной фабрике в Турции

Пассажиры парома Трабзон – Сочи обратились с просьбой о помощи

На Камчатке сошла лавина на Агинском золоторудном месторождении. Двое сотрудников оказались под снегом. Одного человека спасли после ночи под завалом, второй человек, геолог, погиб. Его тело также извлекли из-под снега.

В Челябинской области из-за сильного снегопада образовались многокилометровые пробки. Грузовые автомобили стоят на федеральной трассе Москва – Челябинск, наиболее сложная ситуация наблюдается в районе Златоуста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

