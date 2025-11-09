09 ноября, 12:15Происшествия
Новости регионов: двое сотрудников оказались под лавиной на Камчатке
На Камчатке сошла лавина на Агинском золоторудном месторождении. Двое сотрудников оказались под снегом. Одного человека спасли после ночи под завалом, второй человек, геолог, погиб. Его тело также извлекли из-под снега.
В Челябинской области из-за сильного снегопада образовались многокилометровые пробки. Грузовые автомобили стоят на федеральной трассе Москва – Челябинск, наиболее сложная ситуация наблюдается в районе Златоуста.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.