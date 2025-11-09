Сгоревший в Москве Lamborghini Urus принадлежал криптобизнесмену Алексею Долгих

Сгоревший ночью на Международном шоссе автомобиль Lamborghini Urus принадлежал 36-летнему криптобизнесмену Алексею Долгих. По предварительной информации, машина влетела в дорожное ограждение, после чего ее занесло, она перевернулась и загорелась.

В автомобиле находились четыре человека. Двое из них, водитель и пассажир, скончались на месте происшествия. Остальные два человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.