Новости мира: ООН подсчитала жертвы среди мирных жителей в секторе Газа

Большинство погибших жителей сектора Газа в результате израильских бомбардировок являются женщинами и детьми. Об этом заявили в управлении ООН по правам человека. Большую часть жертв смерть настигла в жилых домах. По данным Минздрава Палестины, за год погибли 43 тысячи человек.

В Жироне потоки воды смыли с городских улиц несколько десятков автомобилей. Потоп в городе вызвали проливные дожди. Они накрывают восточное побережье страны уже второю неделю.

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