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Новости

09 ноября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Пятигорске

Новости регионов: бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Пятигорске

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Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Пятигорске. По предварительным данным, погибла одна женщина, еще одна пострадала и была госпитализирована. В результате начавшегося после хлопка пожара оказались повреждены девять квартир. Жителей дома эвакуируют. Возгорание локализовали, ведется проливка конструкций.

Крупный пожар также произошел на продовольственном складе в Норильске. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров, заявили в МЧС. Его удалось потушить, в результате возгорания никто не пострадал.

На этом фоне во Владивостоке из-за снегопада и гололедицы на дорогах начались аварии и пробки. Машины сталкиваются на мостах, эстакадах и пригородных трассах. Повреждения уже получили десятки автомобилей. Некоторым водителям потребовалась медицинская помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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