09 ноября, 18:15Происшествия
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Эту информацию подтвердил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, автомобиль Стремоусова попал в аварию на территории области.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе Херсон – Армянск. На месте гибели замгубернатора работают медики и экстренные службы. Подробнее о причинах и обстоятельствах ДТП пока не сообщается.
Кириллу Стремоусову было 45 лет, у него осталось пятеро детей, и должен скоро родиться шестой. Власти региона пообещали оказать поддержку многодетной семье.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.