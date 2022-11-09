Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Эту информацию подтвердил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, автомобиль Стремоусова попал в аварию на территории области.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе Херсон – Армянск. На месте гибели замгубернатора работают медики и экстренные службы. Подробнее о причинах и обстоятельствах ДТП пока не сообщается.

Кириллу Стремоусову было 45 лет, у него осталось пятеро детей, и должен скоро родиться шестой. Власти региона пообещали оказать поддержку многодетной семье.

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