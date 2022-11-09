Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09 ноября, 18:15

Происшествия

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Новости часа: вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Сальдо подтвердил гибель в ДТП своего заместителя Стремоусова

Протесты в Афинах переросли в столкновения с полицией

Врио губернатора Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

Минздрав не подтвердил гибель замглавы Херсонской области Стремоусова

Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Новости часа: Мишустин призвал учитывать мнение военных при производстве продукции для них

Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Днепропетровска

Новости часа: в Киеве объявлена воздушная тревога

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Эту информацию подтвердил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, автомобиль Стремоусова попал в аварию на территории области.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе Херсон – Армянск. На месте гибели замгубернатора работают медики и экстренные службы. Подробнее о причинах и обстоятельствах ДТП пока не сообщается.

Кириллу Стремоусову было 45 лет, у него осталось пятеро детей, и должен скоро родиться шестой. Власти региона пообещали оказать поддержку многодетной семье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика