Минздрав не подтвердил гибель замглавы Херсонской области Стремоусова

В данный момент врачи работают на месте аварии с участием вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Официальной информации о его гибели нет, об этом заявили в Минздраве региона. Там подтвердили только факт ДТП.

По предварительным данным, авария произошла на трассе Херсон – Армянск. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее о гибели Кирилла Стремоусова журналистам заявили в пресс-службе администрации Херсонской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.