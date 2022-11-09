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17:05

Происшествия

Минздрав не подтвердил гибель замглавы Херсонской области Стремоусова

Минздрав не подтвердил гибель замглавы Херсонской области Стремоусова

Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

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В данный момент врачи работают на месте аварии с участием вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Официальной информации о его гибели нет, об этом заявили в Минздраве региона. Там подтвердили только факт ДТП.

По предварительным данным, авария произошла на трассе Херсон – Армянск. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее о гибели Кирилла Стремоусова журналистам заявили в пресс-службе администрации Херсонской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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