Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:15

Происшествия

СК опубликовал видео допроса женщины, выбросившей дочь с 11-го этажа

СК опубликовал видео допроса женщины, выбросившей дочь с 11-го этажа

Новости часа: Песков прокомментировал возможную поездку Путина на саммит G20

Украинские войска обстреляли пассажирский автобус в Донецке

Новости часа: ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке

Новости часа: видимость в столице может ухудшаться до 23:00

Следователи изъяли черный ящик разбившегося в Костромской области вертолета Ми-2

Новости часа: СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа в Москве, скончалась

Новости часа: состояние пострадавших при падении вертолета в Костромской области

СК РФ завел дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Следователи приступили к допросу матери, которая выбросила свою годовалую дочь из окна 11-го этажа. Следственный комитет опубликовал первую фотографию с женщиной. Ранее телеграм-каналы сообщали, что это 26-летняя москвичка. Соседи рассказали, что женщина ранее работала в банке.

Накануне она открыла окно на своей кухне и выбросила ребенка в одном памперсе. Затем включила газ в квартире и потеряла сознание. Спасатели были вынуждены ломать дверь. Женщину отправили в больницу в состоянии острого психоза, а 9 ноября ее выписали.

Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство, однако позже оно было переквалифицировано. Годовалая девочка после суток в больнице умерла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика