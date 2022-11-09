СК опубликовал видео допроса женщины, выбросившей дочь с 11-го этажа

Следователи приступили к допросу матери, которая выбросила свою годовалую дочь из окна 11-го этажа. Следственный комитет опубликовал первую фотографию с женщиной. Ранее телеграм-каналы сообщали, что это 26-летняя москвичка. Соседи рассказали, что женщина ранее работала в банке.

Накануне она открыла окно на своей кухне и выбросила ребенка в одном памперсе. Затем включила газ в квартире и потеряла сознание. Спасатели были вынуждены ломать дверь. Женщину отправили в больницу в состоянии острого психоза, а 9 ноября ее выписали.

Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство, однако позже оно было переквалифицировано. Годовалая девочка после суток в больнице умерла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.