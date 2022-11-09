Новости часа: СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Еще четыре бывших промзоны Москвы ждет комплексное развитие. Об этом заявил Сергей Собянин.

Правительство РФ перенесло сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.