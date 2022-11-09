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Экономика

Новости часа: СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Новости часа: СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа в Москве, скончалась

Новости часа: состояние пострадавших при падении вертолета в Костромской области

СК РФ завел дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Полицейские раскрыли схему обмана посетителей баров в Санкт-Петербурге

Трое пострадавших при крушении вертолета под Костромой находятся в реанимации

Автомобиль врезался в жилой дом в пригороде Чикаго

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Калифорнии

Новости регионов: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области

Васильевский колледж в Мелитополе разрушен из-за артобстрела

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Еще четыре бывших промзоны Москвы ждет комплексное развитие. Об этом заявил Сергей Собянин.

Правительство РФ перенесло сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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