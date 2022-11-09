Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Происшествия

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа в Москве, скончалась

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа в Москве, скончалась

Новости часа: состояние пострадавших при падении вертолета в Костромской области

СК РФ завел дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Полицейские раскрыли схему обмана посетителей баров в Санкт-Петербурге

Трое пострадавших при крушении вертолета под Костромой находятся в реанимации

Автомобиль врезался в жилой дом в пригороде Чикаго

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Калифорнии

Новости регионов: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области

Васильевский колледж в Мелитополе разрушен из-за артобстрела

ДТП произошло на ТТК

В больнице умерла годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажки в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Теперь действия матери будут рассматриваться как убийство малолетнего, а это более тяжкая статья.

Девочку 2021 года рождения обнаружили накануне под окнами жилого дома в Сумском проезде. По предварительной версии, с 11-го этажа ее выбросила 26-летняя мать. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика