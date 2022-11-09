Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа в Москве, скончалась

В больнице умерла годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажки в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Теперь действия матери будут рассматриваться как убийство малолетнего, а это более тяжкая статья.

Девочку 2021 года рождения обнаружили накануне под окнами жилого дома в Сумском проезде. По предварительной версии, с 11-го этажа ее выбросила 26-летняя мать. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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