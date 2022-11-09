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Общество

Новости часа: состояние пострадавших при падении вертолета в Костромской области

Новости часа: состояние пострадавших при падении вертолета в Костромской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один из пострадавших при крушении вертолета под Костромой находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщила администрация региона.

Дело женщины, которая выбросила дочь из окна в Москве, переквалифицировали на убийство. Годовалая девочка умерла, заявила прокуратура.

В Москву пришло аномальное тепло. Синоптики обещают до 10 градусов. Также в городе действует предупреждение о тумане, рассказали в МЧС.

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