Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:00

Происшествия

Полицейские раскрыли схему обмана посетителей баров в Санкт-Петербурге

Полицейские раскрыли схему обмана посетителей баров в Санкт-Петербурге

Трое пострадавших при крушении вертолета под Костромой находятся в реанимации

Автомобиль врезался в жилой дом в пригороде Чикаго

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Калифорнии

Новости регионов: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области

Васильевский колледж в Мелитополе разрушен из-за артобстрела

ДТП произошло на ТТК

ДТП с участием полицейской машины произошло в центре Москвы

Стала известна предварительная причина падения вертолета под Костромой

"Рейд 112": пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Масштабную схему обмана посетителей ночных баров раскрыли полицейские Санкт-Петербурга. За год мошенникам удалось получить свыше 10 миллионов рублей.

Персонал заведения выявлял потенциального состоятельного клиента и передавал сведения о нем управляющему. Тот, в свою очередь, направлял к клиенту красивых девушек, которые доводили его до нужной кондиции, заказывая клиенту алкоголь. Затем заведение выставляло счет на солидную сумму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика