Полицейские раскрыли схему обмана посетителей баров в Санкт-Петербурге

Масштабную схему обмана посетителей ночных баров раскрыли полицейские Санкт-Петербурга. За год мошенникам удалось получить свыше 10 миллионов рублей.

Персонал заведения выявлял потенциального состоятельного клиента и передавал сведения о нем управляющему. Тот, в свою очередь, направлял к клиенту красивых девушек, которые доводили его до нужной кондиции, заказывая клиенту алкоголь. Затем заведение выставляло счет на солидную сумму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.