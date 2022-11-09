Трое пострадавших при крушении вертолета под Костромой находятся в реанимации

Трое пострадавших при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области в данный момент находятся в реанимации, еще одного оперируют. Об этом сообщили в администрации региона.

Санитарный вертолет упал недалеко от аэропорта. В момент аварии на борту находились пять человек. Среди них был пациент, которого перевозили, он погиб на месте. Остальные два пилота и два фельдшера были госпитализированы.

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