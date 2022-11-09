Новости регионов: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области

Вертолет Ми-2, который выполнял санитарный рейс, потерпел крушение в Костромской области. Машина упала при заходе на посадку. На борту вертолета было пять человек. В результате аварии один человек погиб, остальные получили травмы.



По подозрению в получении крупной взятки задержали заместителя министра культуры Оренбургской области. Как сообщили в Следственном комитете региона, мужчина предложил директору одной из строительных организаций покровительство по проведению ремонтных работ на подведомственных ему объектах, в том числе и в рамках реализации нацпроекта "Культура". Взамен получил от него услуги на сумму около полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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